В Индии установили антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Индии зафиксировали 4 329 смертей от коронавируса, сообщил минздрав страны. Это рекордный показатель с начала пандемии.

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Прирост числа новых случаев заражения снизился и составил 263,5 тысячи заболевших, а общее количество диагностированных случаев COVID-19 в Индии превысило 25 миллионов.

Вторая волна в стране началась в феврале 2021 года. С 21 апреля по 17 мая число заболевших граждан ежедневно превышало 300 тысяч, а пять раз этот показатель был больше 400 тысяч, сообщил ТК «360». Всего с начала пандемии в Индии умерли 278 тысяч человек, а выздоровели более 21,5 миллиона жителей.

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ФОТО: РИА Новости
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