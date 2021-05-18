В Индии установили антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки

Прирост числа новых случаев заражения снизился и составил 263,5 тысячи заболевших, а общее количество диагностированных случаев COVID-19 в Индии превысило 25 миллионов.

Вторая волна в стране началась в феврале 2021 года. С 21 апреля по 17 мая число заболевших граждан ежедневно превышало 300 тысяч, а пять раз этот показатель был больше 400 тысяч, сообщил ТК «360». Всего с начала пандемии в Индии умерли 278 тысяч человек, а выздоровели более 21,5 миллиона жителей.

