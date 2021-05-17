Австрия отменит карантин по коронавирусу для прибывающих из большинства стран ЕС

Власти Австрии с 19 мая отменят обязательный карантин для прибывающих в страну из большинства государств Евросоюза, а также ряда третьих стран. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на распоряжение австрийского Минздрава.

Отмечается, что условием для въезда станет подтверждение вакцинации от COVID-19, теста или выздоровления. При этом как подтверждение вакцинации принимаются вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.

По предварительным данным, правила будут действовать до 31 июня.

Теперь въезд в Австрию с необходимыми документами и без обязательного 10-дневного карантина доступен гражданам Андорры, Австралии, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Исландии, Израиля, Латвии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сингапура, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии, Южной Кореи.

При этом для прибывающих из Хорватии, Литвы, Нидерландов, Швеции и с Кипра, сдавших тест на инфекцию, действует обязательная самоизоляция, которая может быть прекращена после сдачи дополнительного теста на шестой день. Привившиеся или переболевшие COVID-19 граждане из этих стран избегают карантина.

Из Бразилии, Индии и ЮАР могут въезжать только граждане или резиденты Австрии, обязательно наличие отрицательного теста на коронавирус, в том числе, для вакцинированных и переболевших.

Въезд в Австрию из других стран, в числе которых Россия, возможен лишь при наличии австрийского гражданства или резидентства, а также для работающих и учащихся в стране. Прибывающие с отрицательным тестом обязаны соблюдать карантин.

