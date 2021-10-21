В Индии от COVID-19 вакцинировали более 1 млрд человек

В Индии от коронаврусной инфекции вакцинировали более 1 млрд человек. Об этом заявили в индийском министерстве здравоохранения и благополучия семьи. Власти планируют сделать объявления об установленном рекорде в поездах, самолетах и на кораблях. Ранее министр здравоохранения Мансукх Мандавия обратился ко всем, кто имеет право вакцинироваться, без промедления сделать прививку, и тем самым внести свой вклад в «историческое достижение».

По информации индийского Минздрава, первую дозу вакцины получили около 75% взрослого населения страны, около 31% прошли вакцинацию полностью, отмечает RT.

Численность населения Индии приближается к отметке 1,398 млрд человек.