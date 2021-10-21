В Индии от COVID-19 вакцинировали более 1 млрд человек
В Индии от коронаврусной инфекции вакцинировали более 1 млрд человек. Об этом заявили в индийском министерстве здравоохранения и благополучия семьи. Власти планируют сделать объявления об установленном рекорде в поездах, самолетах и на кораблях. Ранее министр здравоохранения Мансукх Мандавия обратился ко всем, кто имеет право вакцинироваться, без промедления сделать прививку, и тем самым внести свой вклад в «историческое достижение».
По информации индийского Минздрава, первую дозу вакцины получили около 75% взрослого населения страны, около 31% прошли вакцинацию полностью, отмечает RT.
Численность населения Индии приближается к отметке 1,398 млрд человек.
Между тем, в России обнаруживаются единичные случаи разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. Есть вероятность широкого распространения этого варианта в стране и мире. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Он уточнил, что разновидность AY.4.2 — одна из множества в линии «дельта». Не исключено, что этот вариант вируса имеет ряд преимуществ перед другими его версиями. При этом эксперты пока не могут точно сказать, насколько заразен вариант AY.4.2. В то же время, по словам эксперта, новый штамм может стать дополнительным фактором к увеличению заболеваемости COVID-19 в России, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- В Индии от COVID-19 вакцинировали более 1 млрд человек
- Аэропорт Челябинска закрыли из-за тумана
- Великобритания ведет переговоры о поставке Киеву ракет Brimstone
- Кремль: Путин проведет ежегодную пресс-конференцию
- Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19
- Милонов предложил проводить регулярные психологические тестирования для учащихся
- В России обнаружили новый вариант коронавируса AY.4.2
- Профессор Гарварда назвал невозможным членство Украины в НАТО
- Опрос: более трети россиян хотели бы сократить рабочие часы
- Во Владимирской области в автоаварии с автобусом есть погибшие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru