В Индии назвали одну из причин железнодорожной катастрофы в штате Одиша

«Уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал дело... Мы установили причину инцидента и виновных в нем лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке», — заявил индийский чиновник.



Имена ответственных за произошедшее не названы. По словам Вайшнав, власти предпринимают все, чтобы восстановить движение поездов, сообщает RT.

Ранее, 2 июня, стало известно, что при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии погибли не менее 294 человек человек, пострадали более 1 тысячи, сообщает Hindustan TImes.

Поезда столкнулись около 16:50 по московскому времени близ города Баласор. Пассажирский поезд следовал из Калькутты в Ченнаи.

