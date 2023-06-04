В Индии назвали одну из причин железнодорожной катастрофы в штате Одиша
Изменение в системе электронной блокировки стало одной из причин катастрофы на железной дороге в Индии. Об этом заявил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав, передает агентство ANI.
«Уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал дело... Мы установили причину инцидента и виновных в нем лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке», — заявил индийский чиновник.
Имена ответственных за произошедшее не названы. По словам Вайшнав, власти предпринимают все, чтобы восстановить движение поездов, сообщает RT.
Ранее, 2 июня, стало известно, что при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии погибли не менее 294 человек человек, пострадали более 1 тысячи, сообщает Hindustan TImes.
Поезда столкнулись около 16:50 по московскому времени близ города Баласор. Пассажирский поезд следовал из Калькутты в Ченнаи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru