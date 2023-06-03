Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии из-за крушения поездов

Российский лидер направил индийским политикам соответствующую телеграмму.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов ... Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе», — говорится в послании.

Кремль выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в аварии.

Накануне в штате Одиша на востоке Индии столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. Около 10 вагонов с людьми сошли с рельсов, позже в них врезался другой пассажирский состав, и произошел сход еще нескольких вагонов. По последним данным, жертвами ЧП стали 288 человек, 900 пострадали.

