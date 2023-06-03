Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии из-за крушения поездов
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с железнодорожной катастрофой в индийском штате Одиша. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер направил индийским политикам соответствующую телеграмму.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов ... Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе», — говорится в послании.
Кремль выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в аварии.
Накануне в штате Одиша на востоке Индии столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. Около 10 вагонов с людьми сошли с рельсов, позже в них врезался другой пассажирский состав, и произошел сход еще нескольких вагонов. По последним данным, жертвами ЧП стали 288 человек, 900 пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru