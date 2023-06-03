Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии из-за крушения поездов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с железнодорожной катастрофой в индийском штате Одиша. Об этом сообщили в Кремле.

СМИ: В Индии при столкновении поездов погибли 288 человек

Российский лидер направил индийским политикам соответствующую телеграмму.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов ... Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе», — говорится в послании.

Кремль выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в аварии.

Накануне в штате Одиша на востоке Индии столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. Около 10 вагонов с людьми сошли с рельсов, позже в них врезался другой пассажирский состав, и произошел сход еще нескольких вагонов. По последним данным, жертвами ЧП стали 288 человек, 900 пострадали.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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