В Индии грузовой поезд проехал 80 километров без машинистов

Локомотив начал движение, когда его оставили с включенным двигателем на пункте смены бригады. Состав из 53 вагонов с щебнем преодолел более 80 километров и остановился в штате Пенджаб.

Журналисты объяснили неожиданное движение состава уклоном пути. Пострадавших нет. Профильные службы начали расследование инцидента.

Ранее в штате Андхра-Прадеш на юге Индии столкнулись два поезда. Погибли 13 человек, более 50 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

