В Индии грузовой поезд проехал 80 километров без машинистов

В индийском штате Джамму и Кашмир поезд проехал без машинистов более 80 километров, сообщила газета The Times of India.

В Индии при сходе поезда с рельсов погибли четыре человека и 60 пострадали

Локомотив начал движение, когда его оставили с включенным двигателем на пункте смены бригады. Состав из 53 вагонов с щебнем преодолел более 80 километров и остановился в штате Пенджаб.

Журналисты объяснили неожиданное движение состава уклоном пути. Пострадавших нет. Профильные службы начали расследование инцидента.

Ранее в штате Андхра-Прадеш на юге Индии столкнулись два поезда. Погибли 13 человек, более 50 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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