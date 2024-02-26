В Индии грузовой поезд проехал 80 километров без машинистов
В индийском штате Джамму и Кашмир поезд проехал без машинистов более 80 километров, сообщила газета The Times of India.
Локомотив начал движение, когда его оставили с включенным двигателем на пункте смены бригады. Состав из 53 вагонов с щебнем преодолел более 80 километров и остановился в штате Пенджаб.
Журналисты объяснили неожиданное движение состава уклоном пути. Пострадавших нет. Профильные службы начали расследование инцидента.
Ранее в штате Андхра-Прадеш на юге Индии столкнулись два поезда. Погибли 13 человек, более 50 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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