В Индии при сходе поезда с рельсов погибли четыре человека и 60 пострадали
11 октября 202323:28
На востоке Индии с рельсов сошел сверхскорый поезд, сообщила газета Times of India.
Происшествие произошло в штате Бихар. По информации издания, погибли четыре человека, 60 пострадали.
С рельсов сошли не менее 12 вагонов поезда «Север-Восток». Экспресс курсирует между столицей и штатом Ассам.
Причины крушения уточняются. Пострадавших доставили в больницы.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае сошли с рельсов четыре грузовых вагона, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru