В Индии при сходе поезда с рельсов погибли четыре человека и 60 пострадали

На востоке Индии с рельсов сошел сверхскорый поезд, сообщила газета Times of India.

СМИ: Поезд сошел с рельсов в штате Оклахома

Происшествие произошло в штате Бихар. По информации издания, погибли четыре человека, 60 пострадали.

С рельсов сошли не менее 12 вагонов поезда «Север-Восток». Экспресс курсирует между столицей и штатом Ассам.

Причины крушения уточняются. Пострадавших доставили в больницы.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае сошли с рельсов четыре грузовых вагона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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