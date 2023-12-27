В Индии более 100 человек заразились новым штаммом коронавируса
В Индии 109 человек заразились новым штаммом коронавируса JN.1, проинформировали в Минздраве страны, сообщает «Российская газета».
Как отмечается, большая часть инфицированных уже госпитализирована.
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в новом штамме JN.1 есть только одно изменение по сравнению с его предком вариантом COVID-19 BA.2.86 в его спайковом белке, но этого достаточно, чтобы он начал быстро распространяться по миру.
Специалисты ВОЗ считают, что новый штамм этой зимой способен вызвать рост заболеваемости в Северном полушарии. Случаи инфицирования уже регистрировались в США, Сингапуре и ещё ряде стран.
Ранее заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52% за месяц, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru