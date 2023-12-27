В Индии более 100 человек заразились новым штаммом коронавируса

Как отмечается, большая часть инфицированных уже госпитализирована.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в новом штамме JN.1 есть только одно изменение по сравнению с его предком вариантом COVID-19 BA.2.86 в его спайковом белке, но этого достаточно, чтобы он начал быстро распространяться по миру.

Специалисты ВОЗ считают, что новый штамм этой зимой способен вызвать рост заболеваемости в Северном полушарии. Случаи инфицирования уже регистрировались в США, Сингапуре и ещё ряде стран.

Ранее заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52% за месяц, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

