В Индии 68 человек скончались от неизвестной вирусной лихорадки

Почти 70 жителей индийского штата Уттар-Прадеш скончались за последнюю неделю от неизвестной вирусной лихорадки. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на данные местных органов здравоохранения.

Школы индийского штата Уттар-Прадеш закроют из-за неизвестной вирусной лихорадки

Жертвами болезни стали 68 человек, 40 из которых — дети. При этом 12 человек скончались за последние сутки.

Отмечается, что число смертей неточное, поскольку в статистике не учитываются умершие дома и в частных медучреждениях.

Неизвестная инфекция напоминает по своим симптомам лихорадку денге, однако отличается более высокой смертностью. У зараженных повышается температура, внезапно падает количество тромбоцитов и возникает сильное обезвоживание, отмечает телеканал «360». По данным Times of India, вспышка инфекции зафиксирована в округах Фирозабад, Матхур и Маинпури.

По мнению медиков, болезнь может быть лихорадкой денге в тяжелой форме, пишет Газета.ру. Разносчиками этого заболевания являются комары, численность которых в настоящее время возросла из-за продолжающегося в Индии сезона дождей.

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