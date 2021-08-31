Школы индийского штата Уттар-Прадеш закроют из-за неизвестной вирусной лихорадки

Власти штата Уттар-Прадеш на севере Индии отменили до 6 сентября все занятия в школах для учеников 1-8 классов на фоне вспышки неизвестной лихорадки. Об этом сообщает Times of India.

Эпицентр вспышки болезни отмечен в округе Фирозабад. По разным данным, там умерли от 40 до 50 человек, не менее 32 из них — дети. Как отмечает Times of India, еще 12 человек умерли в Матхуре, восемь — в Маинпури.

Заболевание по симптомам напоминает лихорадку денге, но с более высокой смертностью. У зараженных повышается температура, внезапно падает количество тромбоцитов и возникает сильное обезвоживание.

По словам главного министра штата Йоги Адитьянатха, в места, где отмечены вспышки заболевания, направляются специальные бригады медиков. Врачи исследуют образцы крови больных, после изучения болезни «будут предприняты быстрые действия».

Ряд медиков полагают, что неизвестная болезнь может быть лихорадкой денге в тяжелой форме. Разносчиками этого заболевания являются комары, численность которых в настоящее время возросла из-за продолжающегося в Индии сезона дождей.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что риск проникновения в Россию неизвестной вирусной лихорадки из Индии практически отсутствует, напоминает РЕН ТВ.

