В Хургаде акула убила еще одну женщину
По данным Министерства окружающей среды Египта, в Хургаде в результате нападения акулы на двух туристок погибла женщина, передает РИА Новости.
«Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря», — отмечают в ведомстве Египта.
После инцидента это первое официальное заявление властей страны в связи с нападением акул на отдыхающих в Египте.
Ранее профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин в интервью Газете.ru предупредил, что туристам в Хургаде следует сохранять бдительность, чтобы избежать нападения акулы.
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