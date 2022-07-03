В Хургаде акула убила еще одну женщину

По данным Министерства окружающей среды Египта, в Хургаде в результате нападения акулы на двух туристок погибла женщина, передает РИА Новости.

В Египте акула напала на туристку из Австрии

«Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря», — отмечают в ведомстве Египта.

После инцидента это первое официальное заявление властей страны в связи с нападением акул на отдыхающих в Египте.

Ранее профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин в интервью Газете.ru предупредил, что туристам в Хургаде следует сохранять бдительность, чтобы избежать нападения акулы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: интернет
ТЕГИ:ГибельНападениеЕгипетТуристы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры