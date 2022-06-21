В Хорватии заморозили цены на бензин на фоне возможного подорожания

Правительство Хорватии заморозило стоимость бензина, дизеля и солярки, кроме АЗС на автомагистралях, чтобы предотвратить резкое подорожание топлива, следует из сообщения кабинета министров.

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Правительство снизило размер акцизов. С 6 июня максимальная розничная цена дизеля составляет 13,08 куны (около 1,74 евро) за литр, бензина – 13,5 куны (1,8 евро) за литр, солярки – 9,45 куны (1,26 евро).

Кабмин Хорватии за предыдущие три месяца отказался от 150 миллионов кун (около 20 миллионов евро) акцизов, чтобы сдержать подорожание топлива.

Напомним, на фоне дефицита энергоносителей власти Германии решили возобновить использование угольных электростанций.

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