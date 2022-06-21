Германия решила вернуться к «грязному топливу»

На фоне дефицита энергоносителей власти решили возобновить использование угольных электростанций. По словам экспертов, возвращение к «грязному топливу» не порадует экологов, однако это даст возможность экономить местным жителям на платежах.

В связи со снижением поставок российского газа ситуация с энергоснабжением в Германии остается серьезной. Необходимо сохранить как можно больше газа, иначе зимой будет очень тяжело, заявил вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Использование угля, а также паузу в «зеленой повестке» предрекли и Польше. Страна обладает крупнейшими угольными запасами.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не отдает России ремонтируемые турбины для поставок газа.

