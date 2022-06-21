Германия решила вернуться к «грязному топливу»
Жителей ФРГ призвали начать усиленно экономить газ из-за его нехватки, сообщает Der Spiegel.
На фоне дефицита энергоносителей власти решили возобновить использование угольных электростанций. По словам экспертов, возвращение к «грязному топливу» не порадует экологов, однако это даст возможность экономить местным жителям на платежах.
В связи со снижением поставок российского газа ситуация с энергоснабжением в Германии остается серьезной. Необходимо сохранить как можно больше газа, иначе зимой будет очень тяжело, заявил вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Использование угля, а также паузу в «зеленой повестке» предрекли и Польше. Страна обладает крупнейшими угольными запасами.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не отдает России ремонтируемые турбины для поставок газа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- Песков: Запад никогда не сможет вернуть доверие Москвы
- В Хорватии заморозили цены на бензин на фоне возможного подорожания
- Германия решила вернуться к «грязному топливу»
- СМИ: США перешли черту на Украине
- Признание ЛНР и ДНР включили в школьную программу по истории
- Алиханов: ЕС может внести правки в санкции на фоне блокады Калининграда
- Назван эффективный способ бросить курить
- Боррель изучит влияние антироссийских санкций на продовольственный кризис
- Молдавия обсуждает с ЕС создание фонда для смягчения роста цен на газ
- В Брюсселе отметили укрепление сотрудничества НАТО и ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru