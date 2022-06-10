Цены на бензин в Британии достигли исторического максимума

По данным британской ассоциации автомобилистов RAC, сейчас литр бензина в стране стоит в среднем стоит 182,31 пенса (около $2,28), дизельного топлива — 188,05 пенса (около $2,36). В прошлом году топливо стоило 129 и 131 пенс соответственно.

Как отметил глава RAC Саймон Уильямс, восемь из десяти британских семей зависят от своих автомобилей, поэтому домохозяйства нуждаются в финансовой поддержке со стороны правительства. По словам эксперта, помочь справиться с ростом цен могло бы снижение пошлин на топливо или временное снижение НДС.

