Цены на бензин в Британии достигли исторического максимума
Цены на топливо в Великобритании побили исторический рекорд: впервые заправить полный бак легкового автомобиля объемом 55 литров стоит дороже 100 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Sky News.
По данным британской ассоциации автомобилистов RAC, сейчас литр бензина в стране стоит в среднем стоит 182,31 пенса (около $2,28), дизельного топлива — 188,05 пенса (около $2,36). В прошлом году топливо стоило 129 и 131 пенс соответственно.
Как отметил глава RAC Саймон Уильямс, восемь из десяти британских семей зависят от своих автомобилей, поэтому домохозяйства нуждаются в финансовой поддержке со стороны правительства. По словам эксперта, помочь справиться с ростом цен могло бы снижение пошлин на топливо или временное снижение НДС.
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