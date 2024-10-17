В «Хезболле» заявили, что Израиль не смог захватить ни одну деревню на юге Ливана
Армия Израиля не смогла установить контроль ни над одной из деревень на юге Ливана, заявил депутат ливанского парламента от «Хезболлы» Хасан Фадлалла в ходе выступления, которое транслирует телеканал Al Mayadeen.
Он отметил, что израильские военные используют политику «Сфотографируй и убегай». По словам Фадлаллы, спикер парламента Ливана Набих Берри вместе с исполняющим обязанности премьера Наджибом Микати занимается вопросом прекращения огня.
Ранее начальник Генштаба Израиля Герци Халеви заявил, что командование армией нацелено на разрушение всей инфраструктуры «Хезболлы» и ликвидацию ее членов. По словам Халеви, израильские войска будут наносить удары по «Хезболле» в различных секторах, включая Бейрут, долину Бекаа и южный Ливан, передает «Радиоточка НСН».
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