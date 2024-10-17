В Ливане 746 тысяч человек покинули свои дома из-за боевых действий
Свыше 746 тысяч жителей Ливана покинули свои дома из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ливанское представительство управления по координации гуманитарных вопросов ООН.
По состоянию на 14 октября Международная организация по миграции зафиксировала в Ливане 746,6 тысячи внутренне перемещенных лиц с 8 октября прошлого года.
«Среди них 188,2 тыс. человек размещены в 1 059 убежищах, 876 (83%) из которых уже достигли максимальной заполненности», — указали в управлении.
За последние три недели свои дома в Ливане оставили 400 тысяч детей. Как отметили в ООН, это создало дополнительные трудности для системы школьного образования в стране.
Ранее координатор центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации Ливана Насер Ясин сообщил, что более двух тысяч жителей страны погибли после израильских атак, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru