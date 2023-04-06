В Харьковской области назвали религиозным террором гонения на УПЦ

Территории рядом с 16 станциями метро и 12 станциями МЦД благоустроят в этом году

В Москве расширили программу неонатального скрининга новорожденных

Памятник Жириновскому открыли у его могилы на Новодевичьем кладбище

156 НКО, поддерживающих участников СВО и их семьи, подали заявки на получение грантов

Первый магазин белорусского аналога IKEA - Swed House - откроется в ТЦ «Щелковский»

Несколько новых видов животных появятся в Московском зоопарке в этом сезоне