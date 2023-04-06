В Харьковской области назвали религиозным террором гонения на УПЦ

Гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевских властей, захват и передача храмов раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) — террор против православной религии. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, на территории Украины ведутся полноценные рейдерские захваты храмов УПЦ, которые передаются раскольникам подобно торговым точкам. Ганчев отметил, что власти пытаются поделить православных на «плохих» и «хороших».

В качестве примера он привел Харьковскую область, где священнослужителей обвиняют в госизмене почти ежедневно.

Ранее МИД России потребовал немедленного освобождения на Украине настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставления ему медицинской помощи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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