В Харьковской области назвали религиозным террором гонения на УПЦ
Гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевских властей, захват и передача храмов раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) — террор против православной религии. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, на территории Украины ведутся полноценные рейдерские захваты храмов УПЦ, которые передаются раскольникам подобно торговым точкам. Ганчев отметил, что власти пытаются поделить православных на «плохих» и «хороших».
В качестве примера он привел Харьковскую область, где священнослужителей обвиняют в госизмене почти ежедневно.
Ранее МИД России потребовал немедленного освобождения на Украине настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставления ему медицинской помощи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru