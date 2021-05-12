Армия Израиля атаковала дом высокопоставленного боевика ХАМАС

Армия Израиля атаковала дом одного из высокопоставленных радикалов ХАМАС Салиха Дахмана, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военных.

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Отмечается, что 12-этажное здание, по которому нанес удар Израиль, использовалось ХАМАС в военных целях: там хранилось оружие группировки. Никто из мирных граждан не пострадал. Для этого военные предприняли специальные меры, в том числе телефонные звонки и связь с людьми на местах.

Представитель армии Йонатан Корикус заявил, что израильские военные проводят целенаправленные ликвидации палестинских боевиков. Он добавил, что армия Израиля старается всячески уменьшить жертвы среди гражданского населения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаИзраиль
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