Армия Израиля атаковала дом высокопоставленного боевика ХАМАС
Армия Израиля атаковала дом одного из высокопоставленных радикалов ХАМАС Салиха Дахмана, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военных.
Отмечается, что 12-этажное здание, по которому нанес удар Израиль, использовалось ХАМАС в военных целях: там хранилось оружие группировки. Никто из мирных граждан не пострадал. Для этого военные предприняли специальные меры, в том числе телефонные звонки и связь с людьми на местах.
Представитель армии Йонатан Корикус заявил, что израильские военные проводят целенаправленные ликвидации палестинских боевиков. Он добавил, что армия Израиля старается всячески уменьшить жертвы среди гражданского населения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- Мишустин: каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии
- Мишустин: рынок труда восстановился в 17 регионах
- Армия Израиля атаковала дом высокопоставленного боевика ХАМАС
- В России спрос на дачную ипотеку вырос в 3,5 раза
- Правительство продлило туристический кешбэк до конца года
- Мишустин заявил о 24 млн привитых россиян
- Два учителя погибли при стрельбе в школе Казани
- Мишустин: 2021 год станет переломным в борьбе с коронавирусом
- ВОЗ заявила о снижении числа заразившихся и умерших от COVID-19 на 4%
- Америка не ответила на предложение России взаимодействовать по информбезопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru