В ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на 6 тысяч палестинцев
Движение ХАМАС намерено обменять заложников на палестинцев, удерживаемых в тюрьмах Израиля, передает телеканал Al Hadath.
Глава ХАМАС за рубежом Халед Машааль заявил, что в тюрьмах Израиля содержатся шесть тысяч палестинцев.
«Мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на наших заключенных», - сказал представитель движения.
Член боевого крыла ХАМАС Абу Убайда впонедельник заявил, что организация удерживает в секторе Газа 200-250 заложников.
По последним данным, в результате эскалации погибли более 1,4 тысячи израильтян. Минздрав сектора Газа уточнил, что жертвами конфликта стали 2,8 тысячи палестинцев, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru