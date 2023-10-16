В ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на 6 тысяч палестинцев

Движение ХАМАС намерено обменять заложников на палестинцев, удерживаемых в тюрьмах Израиля, передает телеканал Al Hadath.

Под завалами зданий в секторе Газа могут находиться тысячи человек

Глава ХАМАС за рубежом Халед Машааль заявил, что в тюрьмах Израиля содержатся шесть тысяч палестинцев.

«Мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на наших заключенных», - сказал представитель движения.

Член боевого крыла ХАМАС Абу Убайда впонедельник заявил, что организация удерживает в секторе Газа 200-250 заложников.

По последним данным, в результате эскалации погибли более 1,4 тысячи израильтян. Минздрав сектора Газа уточнил, что жертвами конфликта стали 2,8 тысячи палестинцев, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:ИзраильХамасСектор Газа

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