Под завалами зданий в секторе Газа могут находиться тысячи человек
16 октября 202321:09
Под завалами разрушенных израильскими военными домов в секторе Газа находятся 1200 человек, из них около 500 - дети. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения региона Ашраф аль-Кудра, его слова приводит РИА Новости.
«Мы надеемся, что некоторые из них еще живы», - отметил аль-Кудра.
Кроме того, представитель он озвучил последние данные о жертвах и пострадавших во время бомбардировок. Количество погибших достигло 2778 человек, 9938 получили ранения за девять дней бомбардировок.
Ранее утром Израиль возобновил подачу воды в южную часть сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru