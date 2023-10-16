Под завалами зданий в секторе Газа могут находиться тысячи человек

Под завалами разрушенных израильскими военными домов в секторе Газа находятся 1200 человек, из них около 500 - дети. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения региона Ашраф аль-Кудра, его слова приводит РИА Новости.

СМИ узнали об отказе Израиля от встречи с Зеленским
«Мы надеемся, что некоторые из них еще живы», - отметил аль-Кудра.

Кроме того, представитель он озвучил последние данные о жертвах и пострадавших во время бомбардировок. Количество погибших достигло 2778 человек, 9938 получили ранения за девять дней бомбардировок.

Ранее утром Израиль возобновил подачу воды в южную часть сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ИзраильПалестинаСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры