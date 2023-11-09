В ХАМАС заявили о гибели заложницы из-за обстрелов Газы

Военное крыло палестинского движения ХАМАС сообщило о гибели заложницы в результате бомбежек сектора Газа со стороны Израиля, пишет РИА Новости.

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По данным ХАМАС, погибшей является военнослужащая Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), похищенная 7 октября. Еще один человек пострадал. Их имена не называются.

Представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари в четверг заявил, что спецслужбы Израиля вместе с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США разрабатывают план по спасению заложников.

По данным американского журналиста Сеймура Херша, ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа 248 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаХамас

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