В ХАМАС поддержали позицию делегации РФ в СБ ООН о прекращении войны

По его словам, изменения по проекту резолюции способствовали бы завершению войне, «но эта попытка столкнулась с позицией США, которые продолжают быть соучастником этого преступления».

Ранее Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить временное перемирие в секторе Газа, потребовав в обмен освобождения около 35 заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

