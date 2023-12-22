Израиль сообщил, что уничтожил тоннели с офисами военного руководства ХАМАС
22 декабря 202300:01
Израильская армия уничтожила в секторе Газа сеть тоннелей с офисами военного руководства палестинского движения ХАМАС, сообщает «РЕН ТВ».
Речь идет о комплексе, который включал в себя сеть разветвленных туннелей, соединяющих подставные квартиры, бюро, офисы и жилые дома высокопоставленных членов ХАМАС.
Ранее Израиль заявил об обнаружении более полутора тысяч тоннелей ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru