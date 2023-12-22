Израиль сообщил, что уничтожил тоннели с офисами военного руководства ХАМАС

Израильская армия уничтожила в секторе Газа сеть тоннелей с офисами военного руководства палестинского движения ХАМАС, сообщает «РЕН ТВ».

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Речь идет о комплексе, который включал в себя сеть разветвленных туннелей, соединяющих подставные квартиры, бюро, офисы и жилые дома высокопоставленных членов ХАМАС.

Ранее Израиль заявил об обнаружении более полутора тысяч тоннелей ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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