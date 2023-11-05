В ХАМАС обвинили Израиль в терроризме после слов о ядерном ударе

Заявление министра наследия Израиля Амихая Элиягу о возможности сброса ядерной бомбы на город Газа являются доказательством террористических методов правительства Израиля, считает представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем. Сообщение опубликовано в Telegram-канале организации.

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По его словам, утверждения о возможности применения ядерного оружия «отражают беспрецедентный преступный терроризм» со стороны израильского правительства. Касем полагает, что подобные заявления стали следствием полной поддержки израильских сил со стороны США.

Элиягу в одном из интервью сообщил об обсуждении ядерного удара по Газе. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал слова коллеги безответственными.

По данным радиостанции Kan, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра наследия от участия в заседаниях правительства, передает «Радиоточка НСН».

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