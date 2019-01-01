Эпидемиолог рассказал, почему не лечат лихорадку Эбола

Во Всемирной организации здравоохранения признали вспышку вируса Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В эфире НСН старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин рассказал, почему против этого опасного вируса до сих пор нет лекарства.

«На мой взгляд, от вируса Эболы еще не создали лекарств, потому что создание нового лекарства - это несколько миллиардов долларов, которые надо потратить на научные разработки, и неизвестно будет успех или нет. Болеют этой Эболой несколько сотен человек в год в африканских странах. И тратить колоссальные средства на то, чтобы это создать, на самом деле, никто не готов из фармацевтических компаний, на мой взгляд. Если бы это было где-нибудь в европейских странах.. С той же ВИЧ-инфекцией, когда заболели уважаемые люди, то сразу сделали», - сказал эксперт.