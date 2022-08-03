В Гватемале зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Гватемале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минздрава страны.

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Отмечается, что заболел местный 31-летний мужчина. Заболевший находится под наблюдением врачей и изолировался по месту жительства.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) около 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в Европейском регионе.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе штаммов оспы обезьян.




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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Гватемала
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