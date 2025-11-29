В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Гватемале. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 17 км северо-восточнее мексиканского города Мотосинтла. Очаг располагался на глубине 146 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее два землетрясения магнитудой 5,3 и 5,1 произошли у побережья северных Курил с разницей в четыре минуты.

