В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,8
29 ноября 202503:26
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Гватемале. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 17 км северо-восточнее мексиканского города Мотосинтла. Очаг располагался на глубине 146 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях не приводится.
Ранее два землетрясения магнитудой 5,3 и 5,1 произошли у побережья северных Курил с разницей в четыре минуты.
