В Грузии признали необходимость извинений Зурабишвили перед Россией

«Я неоднократно говорила о том, что именно наши власти были виноваты в том, что произошло. Была совершенная неэффективность власти, которая вначале не смогла предугадать, какие будут последствия, посадив в кресло спикера депутата-коммуниста Гаврилова, а потом уже не смогла подобающе защитить приглашённое лицо и обуздать провокацию, которая явно имела место со стороны партии Саакашвили. Масла в огонь, конечно же, подлила президент Грузии, которая сделала совершенно неадекватное и дипломатически неправильное заявление, и потом это всё переросло в русофобию и откровенное хамство со своими последствиями на телеканалах. Да, я считаю, что, когда хамство имеет место, нужно подобающе себя вести и просить прощения. Можно быть очень обиженным, но я считаю, что даже те люди, которые считают Россию врагом, не должны возмущаться по этому поводу. Потому, что если ты человек достойный, ты должен себя вести достойно и с другом, и с неприятелем», — заявила Бурджанадзе.

Однако она выразила сомнение, что нынешние грузинские власти способны принести извинения. По её мнению, слишком велики опасения, что в Вашингтоне расценят такой ход как уступку российской стороне.