В Грузии заявили, что Саакашвили содержится в одной из лучших клиник страны
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что клиника «Вивамеди», в которой проходит лечение экс-лидер страны Михаил Саакашвили, является одной из самых лучших в Тбилиси. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Политик выразил сомнение, что содержание Саакашвили в клинике можно считать пыткой, поскольку он содержится в одной из лучших грузинских клиник, к тому же, у него побывало порядка 2300 посетителей.
Кроме того, Брегадзе заявил, что медики призывают Саакашвили питаться и следовать советам врачей. При этом бывший президент Грузии ранее объявлял голодовку, а также жалуется на стремительное ухудшение самочувствия и утверждает, что страдает от 20 серьезных заболеваний.
Ранее Европейский суд по правам человека отказал Саакашвили в переводе в зарубежную клинику. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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