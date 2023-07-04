В Грузии заявили, что Саакашвили содержится в одной из лучших клиник страны

Политик выразил сомнение, что содержание Саакашвили в клинике можно считать пыткой, поскольку он содержится в одной из лучших грузинских клиник, к тому же, у него побывало порядка 2300 посетителей.

Кроме того, Брегадзе заявил, что медики призывают Саакашвили питаться и следовать советам врачей. При этом бывший президент Грузии ранее объявлял голодовку, а также жалуется на стремительное ухудшение самочувствия и утверждает, что страдает от 20 серьезных заболеваний.

Ранее Европейский суд по правам человека отказал Саакашвили в переводе в зарубежную клинику. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

