В Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии
Правоохранительные органы Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу. Об этом сообщили местные СМИ.
По данным телекомпании «Пирвели», сведения о задержании мафиози подтвердил главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. По его словам, у Сгангу не было сообщников в республике.
Телеканал «Рустави 2» уточняет, что в 2020 году 67-летнего мафиози заочно осудили в Италии, приговорив к 11 годам заключения. Сганга был объявлен в международный розыск.
Отмечается, что сейчас проходит процедура экстрадиции задержанного.
Ранее стало известно о смерти одного из главарей группировки «Коза ностра» Маттео Мессины Денаро, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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