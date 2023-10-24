В Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии

По данным телекомпании «Пирвели», сведения о задержании мафиози подтвердил главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. По его словам, у Сгангу не было сообщников в республике.

Телеканал «Рустави 2» уточняет, что в 2020 году 67-летнего мафиози заочно осудили в Италии, приговорив к 11 годам заключения. Сганга был объявлен в международный розыск.

Отмечается, что сейчас проходит процедура экстрадиции задержанного.

Ранее стало известно о смерти одного из главарей группировки «Коза ностра» Маттео Мессины Денаро, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

