В Грузии задержали экс-президента Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на территории страны задержан бывший глава государства Михаил Саакашвили, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время третий президент Грузии находится в тюрьме в Тбилиси.
«Наши правоохранители провели операцию по задержанию Саакашвили на самом высоком уровне. У них была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем», - отметил Гарибашвили.
Ранее в МВД Грузии заявили, что не пересекал государственную границу страны. При этом сам политик в своём Facebook сообщил, что прибыл в Грузию спустя восемь лет после отъезда.
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