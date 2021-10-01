В Грузии задержали экс-президента Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на территории страны задержан бывший глава государства Михаил Саакашвили, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время третий президент Грузии находится в тюрьме в Тбилиси.

«Наши правоохранители провели операцию по задержанию Саакашвили на самом высоком уровне. У них была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем», - отметил Гарибашвили.

Ранее в МВД Грузии заявили, что не пересекал государственную границу страны. При этом сам политик в своём Facebook сообщил, что прибыл в Грузию спустя восемь лет после отъезда.

