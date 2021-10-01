МВД Грузии: Саакашвили не пересекал границу страны

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел республики.

Саакашвили прибыл в Грузию

Ранее Саакашвили сообщил в Facebook, что прибыл в Грузию спустя восемь лет после отъезда. Кроме того, политик опубликовал видеообращение, в котором заявил о приезде в Батуми и призвал сторонников собраться 3 октября на площади Свободы в центре Тбилиси.

«Саакашвили не пересекал государственную границу», — подчеркнули в МВД Грузии.

Михаил Саакашвили намеревался приехать на родину, чтобы поддержать граждан в период выборов в местные органы власти 2 октября. Однако, по словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, «как только нога Саакашвили ступит на нашу землю», экс-президента арестуют и отправят в тюрьму.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Михаил СаакашвилиГрузия
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