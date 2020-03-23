В Тбилиси не признали выборы президента Абхазии в коронавирусный период
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН признал заявления президента Абхазии о независимости лишь часть предвыборной кампании.
Грузия должна признать независимость Абхазии. С такого заявления начал свой президентский срок избранный главой республики Аслан Бжания. Проводя параллель с распадом Грузинской ССР, он напомнил слова российского президента Владимир Путина, который сказал, что у того, кто хочет восстановить Советский Союз, нет головы.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН заверил, что пока в Грузии слишком мало тех, кто готов к признанию независимости Абхазии.
«Насколько я знаю, никаких призывов отказываться от выборов президента в Абхазии на фоне распространения коронавируса со стороны Тбилиси не было. Но каждый день в Грузии следили за процессом выборов. Такие заявления со стороны Абхазии были уже много раз за все эти годы. Но для этого диалога отношения должны достигнуть уровня двух независимых государств, которые признают суверенность друг друга. Грузия на это не пойдет», – отмечает он.
Кроме того, Мамрадзе назвал такое заявление Бжания лишь частью его обещаний из предвыборной кампании.
«Заявление Бжания имеет политическую нагрузку, потому что в Абхазии значительная часть населения за то, чтобы такой диалог и общение с Грузией были. Именно поэтому такой лозунг был вставлен в определённую предвыборную кампанию. Это находит отклик в народе. Он обещал, он сделал заявление, а это Грузия не хочет признавать независимость. А он все сделал, что обещал, так он это и выставил», – говорит эксперт.
Тем временем, в Евросоюзе заявили, что не признают президентские выборы в Абхазии.
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