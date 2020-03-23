В Тбилиси не признали выборы президента Абхазии в коронавирусный период

Грузия должна признать независимость Абхазии. С такого заявления начал свой президентский срок избранный главой республики Аслан Бжания. Проводя параллель с распадом Грузинской ССР, он напомнил слова российского президента Владимир Путина, который сказал, что у того, кто хочет восстановить Советский Союз, нет головы.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН заверил, что пока в Грузии слишком мало тех, кто готов к признанию независимости Абхазии.

«Насколько я знаю, никаких призывов отказываться от выборов президента в Абхазии на фоне распространения коронавируса со стороны Тбилиси не было. Но каждый день в Грузии следили за процессом выборов. Такие заявления со стороны Абхазии были уже много раз за все эти годы. Но для этого диалога отношения должны достигнуть уровня двух независимых государств, которые признают суверенность друг друга. Грузия на это не пойдет», – отмечает он.