«Победа» приостанавливает полеты в Италию
Авиакомпания «Победа» приостанавливает полеты в итальянские города в связи с широким распространением в стране коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, полеты прекращаются со среды 11 марта и до конца текущего месяца. Как отмечается, авиакомпания сделает полный возврат денег пассажирам, купившим билеты на рейсы в Италию, или предложит обменять на билеты «Аэрофлота».
"Победа" выполняла регулярные рейсы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.
Ранее стало известно, что на фоне развития коронавируса в стране власти Италии приняли решение закрыть на въезд ряд регионов. В настоящее время в Италии зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения, из которых 631 закончился летальным исходом, еще 1 тыс. человек выздоровлела.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- «Победа» приостанавливает полеты в Италию
- В Арктике пробила лед и вышла на поверхность подлодка США
- Жириновский прокомментировал предложении об «обнулении» сроков президента
- В Москве ограничат массовые мероприятия свыше 5 тыс человек
- Школьники Липецкой области отправятся на карантин