«Победа» приостанавливает полеты в Италию

По данным агентства, полеты прекращаются со среды 11 марта и до конца текущего месяца. Как отмечается, авиакомпания сделает полный возврат денег пассажирам, купившим билеты на рейсы в Италию, или предложит обменять на билеты «Аэрофлота».

"Победа" выполняла регулярные рейсы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

Ранее стало известно, что на фоне развития коронавируса в стране власти Италии приняли решение закрыть на въезд ряд регионов. В настоящее время в Италии зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения, из которых 631 закончился летальным исходом, еще 1 тыс. человек выздоровлела.







