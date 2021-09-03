В Грузии умерли три вакцинированных от коронавируса пациента
Гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в республики полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 3,7 миллиона человек, сообщает ТАСС.
По его словам, с начала вакцинации грузинские медики зафиксировали «всего три случая смерти среди дважды привитых людей».
Для вакцинации в Грузии используются препараты компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech, однако Гамкрелидзе не стал уточнять, каким из них были иммунизированы умершие.
Ранее власти Израиля запретили выезд из страны в Британию, Грузию, Кипр и Турцию из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этих государствах.
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