Израиль запретил выезд в Британию, Грузию, Кипр и Турцию

Власти Израиля запретили выезд из страны в Британию, Грузию, Кипр и Турцию из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этих государствах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решения правительства Израиля, в случае необходимости выезда согласовывать это нужно будет со специальной госкомиссией.

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