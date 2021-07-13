В Грузии у офиса правящей партии задержали 12 протестующих

Перед парламентом Грузии собрались журналисты, оппозиционеры и их сторонники, которые позже переместились к зданию офиса правящей партии и закидали его яйцами. Люди требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили.

Как утверждают собравшиеся, именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день «Марш достоинства» с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств.

Гарибашвили обвинил экс-президента страны Михаила Саакашвили в причастности к организации воскресных акций протеста в Тбилиси.

