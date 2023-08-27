В Грузии скала обрушилась на средневековый монастырь

Часть скалы упала на территории средневекового монастыря Шиомгвиме в Грузии, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 25

На кадрах видно, как падает часть горной породы. Находившиеся там люди успели отойти. Пострадавших нет.

В пресс-службе грузинской патриархии отметили, что обрушения у монастыря происходят ежегодно.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее заявил, что оползень уничтожил высокогорный курорт Шови в крае Рача, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПроисшествияГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры