В Грузии скала обрушилась на средневековый монастырь
27 августа 202318:59
Часть скалы упала на территории средневекового монастыря Шиомгвиме в Грузии, сообщили очевидцы в социальных сетях.
На кадрах видно, как падает часть горной породы. Находившиеся там люди успели отойти. Пострадавших нет.
В пресс-службе грузинской патриархии отметили, что обрушения у монастыря происходят ежегодно.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее заявил, что оползень уничтожил высокогорный курорт Шови в крае Рача, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru