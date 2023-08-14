Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 25

Число погибших в результате схода оползня, накрывшего посёлок Шови в курортном регионе Рача, возросло до 25 человек, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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В сообщении говорится, что было обнаружено тело ещё одной жертвы, а также один фрагмент тела. Продолжаются поиски восьми пропавших.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе заявил, что число жертв оползня составило 24 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Масштабный оползень в высокогорном крае Рача сошёл 3 августа. По предварительным данным, его объём составил более пяти млн кубических метров грунта. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о полном уничтожении высокогорного курорта Шови.

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Фото: მთის ამბები
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