В Грузии разработали план на случай ядерной войны
Правительство Грузии и профильные учреждения разработали детальный план на случай ядерной войны в регионе. Об этом заявил начальник Службы госбезопасности республики Григол Лилуашвили.
По словам чиновника, существующие вызовы «не исключают применения ядерного оружия» в регионе в целом.
«Под руководством правительства с участием ведомств реагирования и нашей Службы госбезопасности разработан и утвержден план действий, согласно которому для каждого ведомства расписан сценарий действий, который нам придется воплотить в реальность, не дай бог», — цитирует Лилуашвили ТАСС.
Кроме того, глава СГБ уточнил, что у Минздрава Грузии есть план по запасам медикаментов, лечению граждан и организации бомбоубежищ.
Ранее Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оо заявил, что ядерной войны не будет. По его словам, российское ядерное вооружение «накроет весь мир», если кто-то захочет применить такое оружие, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru