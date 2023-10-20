В Грузии разработали план на случай ядерной войны

По словам чиновника, существующие вызовы «не исключают применения ядерного оружия» в регионе в целом.

«Под руководством правительства с участием ведомств реагирования и нашей Службы госбезопасности разработан и утвержден план действий, согласно которому для каждого ведомства расписан сценарий действий, который нам придется воплотить в реальность, не дай бог», — цитирует Лилуашвили ТАСС.

Кроме того, глава СГБ уточнил, что у Минздрава Грузии есть план по запасам медикаментов, лечению граждан и организации бомбоубежищ.

Ранее Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оо заявил, что ядерной войны не будет. По его словам, российское ядерное вооружение «накроет весь мир», если кто-то захочет применить такое оружие, пишет «Свободная пресса».

