СК возбудил уголовное дело по факту отравления девяти человек в Братске
По факту отравления девяти посетителей одного из заведений общепита Братска (Иркутская область) возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.
Отмечается, что дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По предварительным данным, четверо из девяти пострадавших — несовершеннолетние.
Ранее 14 студентов Дальневосточного федерального университета обратились к медикам из-за симптомов отравления во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru