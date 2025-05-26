СК возбудил уголовное дело по факту отравления девяти человек в Братске

По факту отравления девяти посетителей одного из заведений общепита Братска (Иркутская область) возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

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Отмечается, что дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По предварительным данным, четверо из девяти пострадавших — несовершеннолетние.

Ранее 14 студентов Дальневосточного федерального университета обратились к медикам из-за симптомов отравления во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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