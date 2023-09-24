В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение произошло в четырех километрах от столицы страны Тбилиси. Очаг залегал на глубине 27 километров.

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 8:00 по местному времени. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее в Марокко произошло землетрясение, жертвами которого стали более 2,6 тысячи человек. Пострадали около 2,5 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

