В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7
24 сентября 202310:27
В Грузии в воскресенье зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7, сообщает ТАСС со ссылкой на национальный центр сейсмического мониторинга.
Землетрясение произошло в четырех километрах от столицы страны Тбилиси. Очаг залегал на глубине 27 километров.
Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 8:00 по местному времени. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее в Марокко произошло землетрясение, жертвами которого стали более 2,6 тысячи человек. Пострадали около 2,5 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru