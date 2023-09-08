В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах к западу от населенного пункта Фолл-Ривер-Миллс с населением 600 человек. Очаг залегал на глубине 14,8 километра.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информации о разрушениях не поступало.

В пятницу землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Мексики. Предупреждений об угрозе цунами не было, отмечает «Радиоточка НСН».

