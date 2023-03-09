В Грузии освободили всех задержанных во время митингов

В ведомстве уточнили, что расследование по отдельным эпизодам продолжается. Это связано с фактами насильственных действий в ходе митингов 7-8 марта, отметили в МВД.

МВД республики сообщило, что правоохранительные органы выявляют и задерживают лиц, причастных к нападению на сотрудников полиции.

За минувшие сутки через границу России и Грузии на КПП Верхний Ларс проехалл порядка тысячи автомобилей.

Минэкономразвития 9 марта рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Грузии. Тех, кто уже находится на территории республики, попросили избегать посещения людных мест, передает НСН.

