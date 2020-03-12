В Грузии не смогут отказаться от масштабных поминок даже из-за коронавируса
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН выразил предположение, что запрет властей на крупные мероприятия личного характера не способны сломать многовековую народную традицию.
Из-за коронавируса власти Грузии могут ввести запрет на проведение масштабных поминок, свадеб и застолий. Об этом на брифинге заявил председатель научного центра Минздрава по контролю заболеваний Паата Имнадзе. «Такие ограничения, возможно, станут необходимыми, поэтому все заранее должны быть готовы к тому, что скопления большого количества народа могут быть запрещены», — заявил Имнадзе. Он отметил, что власти Грузии намерены избежать той ситуации, в которой сейчас находятся некоторые европейские страны, вносившие ограничения с опозданием.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН отметил положительный эффект от превентивных мер, принимаемых грузинскими властями, но усомнился, что запрет на крупные застолья сможет распространиться на граждан страны.
«Я исключаю именно запрет. Этого быть не может. Есть рекомендация. Рекомендация вполне понятная. Я ее полностью разделяю. Пока Грузия справляется хорошо с эпидемией. В Здравоохранении страны подчеркивают, что превентивные меры успешно работают в борьбе с коронавирусом. Но что произойдет? Рестораны, кафе будут закрыты. Но люди начнут собираться во дворах и квартирах. Традиция, которая осуществляется многими сотнями лет, нарушена быть не может. Возможно, сократится число людей, потому что зачастую бывает так, что собираются люди, которые не были близко знакомы с покойным. Может быть, поредеют ряды. А так, конечно, и поминки, и свадьбы будут справляться соответствующим образом», - добавил он.
В настоящий момент в Грузии насчитывается 24 подтвержденных случаев заражения новым заболеванием. Накануне Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавируса пандемией. Всего в мире насчитывается свыше 120 тысяч случаев заражения.
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