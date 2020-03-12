В Грузии не смогут отказаться от масштабных поминок даже из-за коронавируса

Из-за коронавируса власти Грузии могут ввести запрет на проведение масштабных поминок, свадеб и застолий. Об этом на брифинге заявил председатель научного центра Минздрава по контролю заболеваний Паата Имнадзе. «Такие ограничения, возможно, станут необходимыми, поэтому все заранее должны быть готовы к тому, что скопления большого количества народа могут быть запрещены», — заявил Имнадзе. Он отметил, что власти Грузии намерены избежать той ситуации, в которой сейчас находятся некоторые европейские страны, вносившие ограничения с опозданием.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН отметил положительный эффект от превентивных мер, принимаемых грузинскими властями, но усомнился, что запрет на крупные застолья сможет распространиться на граждан страны.