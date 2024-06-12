В Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с Россией
Партия «Грузинская мечта» ведет подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией, сообщает Mtavari.
Это произойдет спустя 16 лет, после признания Москвой Южной Осетии и Абхазии. По данным телеканала, власти двух стран активно работают над этим вопросом. Стало известно об отборе сотрудников для посольства Грузии в Москве.
В материале отмечается, что первыми об открытии посольства заговорили представители диаспор и деловых кругов. При этом грузинская партия не подтверждает сообщения об открытии посольства в РФ.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия ведет прагматичную политику в отношении Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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