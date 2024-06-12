В Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с Россией

Это произойдет спустя 16 лет, после признания Москвой Южной Осетии и Абхазии. По данным телеканала, власти двух стран активно работают над этим вопросом. Стало известно об отборе сотрудников для посольства Грузии в Москве.

В материале отмечается, что первыми об открытии посольства заговорили представители диаспор и деловых кругов. При этом грузинская партия не подтверждает сообщения об открытии посольства в РФ.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия ведет прагматичную политику в отношении Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

