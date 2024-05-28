Премьер Грузии назвал прагматичной политику республики в отношении России
Грузия ведет прагматичную политику в отношении Москвы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.
«У нас прагматичная политика. Вместе с тем эта политика является принципиальной», — сказал Кобахидзе.
Он выразил уверенность в том, что Грузия станет полноправным членом Евросоюза к 2030 году. Однако, по его словам, республика должна избежать шантажа на тему интеграции в ЕС, чтобы не оказаться в ситуации, подобной украинской.
28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иностранных агентах. Закон снова отправят на подпись Саломе Зурабишвили, и если она откажется подписывать его во второй раз, это сделает спикер парламента Шалва Папуашвили. В данный у здания парламента проходит митинг противников закона, которые полностью перекрыли проспект Руставели, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru