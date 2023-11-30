В Грузии индекс хачапури вырос на 5,5 % в ноябре
Хачапури в Грузии подорожали в ноябре этого года, сообщила международная школа экономики при Тбилисском госуниверситете (ISET Policy Institute).
В ноябре индекс хачапури вырос на 5,5%, до 6,47 лари (220 рублей). Стоимость сыра увеличилась на 8,3%, дрожжей — на 5,9%, сливочного масла — на 3,5%, молока — 2,6%, муки — 0,4%, а яиц — на 0,3%.
Дороже всего приготовление хачапури обойдется жителям Кутаиси — 6,6 лари (216 рублей). Самые дешевые хачапури в Батуми — 6,39 лари (209,4 рубля).
Ранее профессор кафедры экономики и управления ВГУЭС Александр Латкин предупредил россиян, что цены на продукты, напитки и подарки вырастут в преддверии Нового года, отмечает RT.
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