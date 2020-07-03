В Грецию иностранцам предложили въезжать по штрих-коду

После того, как специалисты оценят риски завоза в страну коронавирусной инфекции, путешественник в течение суток получит штрих-код. В пунктах прибытия его сканируют либо с бумажного носителя, либо с электронного. На основе этой информации прибывающего могут отправить на тестирование по коронавирусу. В ожидании результатов теста иностранцам придется самоизолироваться.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу высказал мнение, что если бы в стране не вводились ограничительные меры, то число жертв коронавируса могло исчисляться миллионами. Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что не согласен с выводами министра.

«Я думаю, несколько преувеличены эти цифры. Миллионы это слишком [много]. Думаю, что меньше было бы», - пояснил Зуев.



