В Грецию иностранцам предложили въезжать по штрих-коду
Иностранным туристам для посещения Греции теперь требуется заполнить анкету и получить штрих-код. Новые правила вводятся до 31 августа, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
За 48 часов до вылета в эту страну нужно заполнить анкету, размещенную на специальном сайте. В ней указывается информация об аэропорте вылета, место пребывания и сроки нахождения в Греции, а также контактные данные. Пока заполнить анкету можно лишь на английском и немецком языках.
После того, как специалисты оценят риски завоза в страну коронавирусной инфекции, путешественник в течение суток получит штрих-код. В пунктах прибытия его сканируют либо с бумажного носителя, либо с электронного. На основе этой информации прибывающего могут отправить на тестирование по коронавирусу. В ожидании результатов теста иностранцам придется самоизолироваться.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу высказал мнение, что если бы в стране не вводились ограничительные меры, то число жертв коронавируса могло исчисляться миллионами. Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что не согласен с выводами министра.
«Я думаю, несколько преувеличены эти цифры. Миллионы это слишком [много]. Думаю, что меньше было бы», - пояснил Зуев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- Опрос: 40% предпринимателей ушли из бизнеса на фоне COVID-19
- Врачи рассказали о мошеннических схемах с COVID-19
- СК намерен найти скрывшихся от Нюрнбергского трибунала преступников
- В Грецию иностранцам предложили въезжать по штрих-коду
- ЦИК окончательно утвердил результаты голосования по Конституции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru