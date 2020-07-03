В Грецию иностранцам предложили въезжать по штрих-коду

Иностранным туристам для посещения Греции теперь требуется заполнить анкету и получить штрих-код. Новые правила вводятся до 31 августа, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

За 48 часов до вылета в эту страну нужно заполнить анкету, размещенную на специальном сайте. В ней указывается информация об аэропорте вылета, место пребывания и сроки нахождения в Греции, а также контактные данные. Пока заполнить анкету можно лишь на английском и немецком языках.

Вирусолог усомнился в спасении миллионов жизней россиян от COVID-19

После того, как специалисты оценят риски завоза в страну коронавирусной инфекции, путешественник в течение суток получит штрих-код. В пунктах прибытия его сканируют либо с бумажного носителя, либо с электронного. На основе этой информации прибывающего могут отправить на тестирование по коронавирусу. В ожидании результатов теста иностранцам придется самоизолироваться.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу высказал мнение, что если бы в стране не вводились ограничительные меры, то число жертв коронавируса могло исчисляться миллионами. Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что не согласен с выводами министра.

«Я думаю, несколько преувеличены эти цифры. Миллионы это слишком [много]. Думаю, что меньше было бы», - пояснил Зуев.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:КоронавирусГреция
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