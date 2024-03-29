В Греции произошло два землетрясения
Землетрясения магнитудами 5,4 и 5,8 произошли в Греции в морском районе возле полуострова Пелопоннес. Об этом сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Согласно данным, первый толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 9:11 (10:11 мск). Второй толчок имел магнитуду 5,8 и произошел минутой позже, в 9:12.
Отмечается, что очаг первого землетрясения находился на глубине 10 километров, в 52 километрах от города Пиргос и в 234 километрах от Афин. Очаг второго землетрясения находился на глубине 18 километров, в 48 километрах от Пиргоса.
Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в регионе Восточный Сепик в Папуа-Новой Гвинее. В результате стихийного бедствия погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru