В Греции произошло два землетрясения

Согласно данным, первый толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 9:11 (10:11 мск). Второй толчок имел магнитуду 5,8 и произошел минутой позже, в 9:12.

Отмечается, что очаг первого землетрясения находился на глубине 10 километров, в 52 километрах от города Пиргос и в 234 километрах от Афин. Очаг второго землетрясения находился на глубине 18 километров, в 48 километрах от Пиргоса.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в регионе Восточный Сепик в Папуа-Новой Гвинее. В результате стихийного бедствия погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

